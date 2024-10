Tak naprawdę wygląda życie miłosne Mariusza Pudzianowskiego! Szczery do bólu w sprawie kobiet

Czy Mariusz Pudzianowski ma żonę?

Przez lata swojej sportowej kariery Mariusz Pudzianowski przyzwyczaił swoich fanów do tego, że dzieli się z nimi niemalże wszystkim, co dzieje się w jego życiu. Każdego dnia były siłacz publikuje kolejne posty i relacje, gdzie m.in. odpowiada na pytania swoich fanów, przemyca informacje o tym jak mieszka, czy tłumaczy się przed nimi z powodu odwołanej walki na XTB KSW 100. Niejednokrotnie jednak zarówno w komentarzach pod postami, jak i w wielu innych sytuacjach, Pudzianowski był wypytywany o to, jak wygląda jego życie miłosne. Ten temat bez dwóch budzi ogromne emocje internautów pomimo tego, że sam zainteresowany wielokrotnie dawał do zrozumienia, że woli relacje damsko-męskie w swoim życiu zostawiać w strefie prywatnej. Pomimo tego, Pudzianowski postanowił opublikować specjalny post, a w później odpowiedzieć na komentarz jednego z fanów, gdzie rzucił nowe światło na sprawę.

Pudzianowski szczere o relacjach z kobietami

- Tak, cenię sobie spokój!!!! Bo wracając do domu po ciężkim dniu w pracy, a potem treningu chcę po prostu odpocząć fizycznie i psychicznie, a nie ............. (resztę sobie sami dopiszcie). Pozdrawiam, MARIUSZ - napisał w specjalnym poście Pudzianowski odnosząc się do jednego z niedawnych artykułów, który traktował o ewentualnym związku siłacza.

To jednak nie koniec, bo w komentarzach oczywiście pojawiła się masa wpisów od internautów racjonalnie podchodzących do sprawy relacji damsko-męskich u "Pudziana", jak również rozmaitych teorii spiskowych. Jeden z fanów gwiazdora KSW najwidoczniej najbardziej zainteresował Pudzianowskiego swoim komentarzem, bo ten postanowił mu odpowiedzieć, używając do tego ciekawej metafory. Mężczyzna zasugerował, że "Dominator" może nie mieć stałej partnerki, jednak sam zainteresowany wybił mu to z głowy.

- Nie bawi mnie zabawa tu i tam, a co to za frajda tu i tam. W domu obiad najlepiej smakuje. - dodał krótko były strongman jasno dając do zrozumienia, że nie w głowie mu romanse i ma poukładane życie rodzinne, które woli trzymać w strefie prywatnej.