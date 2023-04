Ale przemiana

Tak zmieniła się gwiazda FAME MMA Amadeusz Ferrari. Ale metamorfoza od pierwszej gali! Niesamowite

Bartosz Olszewski 17:58

Amadeusz Ferrari szykuje się do jednego z największych wyzwań w swojej przygodzie z freak-fightami. Podczas gali FAME MMA 18 ma stoczyć jednego wieczoru aż dwa pojedynki. Dla niektórych to będzie duże zaskoczenie, gdy przypomną sobie, jak wyglądał Ferrari przy okazji pierwszych pojedynków dla tej organizacji. Przygotowaliśmy galerię, w której możecie zobaczyć jego zdjęcia jeszcze z walki na FAME MMA 2 w 2018 roku. Aż trudno uwierzyć, jaką drogę przeszedł do miejsca, w którym znajduje się teraz.