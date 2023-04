i Autor: FAME MMA ZRZUT EKRANU Jacek Murański

Ważna operacja "Murana"

Jacek Murański przyznał, że ma kontakt ze zmarłym synem. Posłuchał się go w ważnej sprawie: Denerwował się

Czy Jacek Murański będzie szykował się niedługo do powrotu do organizacji freak-fightowych? Wielu kibiców z pewnością chciałoby zobaczyć go z powrotem w klatce. Po rodzinnej tragedii, śmierci syna Mateusza Murańskiego, aktor zdecydował się na ważną operację. Jak sam przyznał, namawiał go do niej sam syn.