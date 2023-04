Szczere słowa kolegi Artura Szpilki: Ta walka go złamała jako pięściarza

Starcie Różańskiego ze Szpilką trwało niecałą jedną rundę, ale dostarczyło ogromnych emocji. Choć to Różański jako pierwszy po kilku sekundach leżał na deskach, to szybko wykaraskał się z kłopotów, ruszył do mocnego ataku i po chwili cieszył się z bardzo efektownego zwycięstwa.

Walka z Różańskim złamała Szpilkę

I to właśnie tej walce poświęcony był głównie pierwszy odcinek serialu TVP Sport "Wyjście z cienia". Dokument pokazuje drogę Różańskiego do wymarzonej walki o pas mistrza świata. O kulisach pojedynku ze Szpilką opowiedzieli Andrzej Wasilewski, Janusz Pindera, Maciej Miszkiń i sam Różański. - To był gejzer emocji. Złych emocji. To były hektolitry złej krwi, wylewane szczególnie przez Artura Szpilkę, który na początku się odciął, a później… Później już wybuchał. Chwilami były to sytuacje, które mogły wyprowadzić z równowagi albo pozbawić spokoju człowieka nawet o najmocniejszych nerwach - powiedział Pindera. - Ja uważam, że ta walka złamała Artura jako pięściarza - dodał Miszkiń, na co dzień kolega Szpilki.