Takiej gali boksu jeszcze nie było w Polsce! Laura Grzyb zawalczy o tytuł mistrzyni Europy

Laura Grzyb od dłuższego czasu jest pewna walki o pas mistrzyni Europy. Teraz już wiadomo, kiedy dojdzie do tego starcia. "Grzybowa" wejdzie do ringu z Marią Cecchi. Włoszka przyjedzie do Rzeszowa, by wziąć udział w największej gali w historii polskiego boksu. Stawką pojedynku będzie tytuł mistrzyni Europy EBU.

- TEGO JESZCZE NIE BYŁO! 1x walka o MŚ, 2x walka o ME w Polsce, na jednej gali boksu! Trzecia walka o tytuł na mistrzowskiej gali w Rzeszowie! Już 22 kwietnia w Rzeszowie - czytamy na profilu KnockOut Boxing Promotions na Twitterze.

Karta walk gali KnockOut Boxing Night 27 w Rzeszowie:

Łukasz Różański - Alen Babić - walka o pas mistrza świata WBC w wadze bridger

Martin Bakole - Igor Szewadzucki

Michał Cieślak - Dylan Bregeon - walka o pas mistrza Europy EBU w wadze cruiser

Laura Grzyb - Maria Cecchi - walka o pas mistrza Europy EBU

Caroline Dubois - TBA

Jeamie Tshikeva - TBA