Andrzej Wasilewski o kulisach uderzenia z główki przez Artura Szpilkę. Pierwszy raz o tym opowiedział! Ciekawe porównanie

Gala w Rzeszowie będzie historyczna. Poza pojedynkiem Różańskiego o pas mistrza świata, o mistrzostwo Europy powalczą także Michał Cieślak oraz Laura Grzyb. Poza tym, dzięki współpracy grup KnockOut Promotions i Boxxer, między linami zobaczymy również Martina Bakole czy utalentowaną Caroline Dubois. Emocji w stolicy Podkarpacia nie powinno zatem zabraknąć.

Pierwsza walka o tytuł mistrza świata w Polsce od 2016 roku

Co zrozumiałe kibice czekają jednak głównie na starcie Różańskiego z Babiciem. To będzie pierwsza walka o tytuł mistrza świata w boksie w Polsce od niespełna siedmiu lat - po raz ostatni taka batalia miała miejsce w naszym kraju we wrześniu 2016 roku. Wtedy w Ergo Arenie Krzysztof Głowacki musiał uznać wyższość znakomitego Ołeksandra Usyka.

Serial dokumentalny "Wyjście z cienia" o drodze Różańskiego do walki o tytuł mistrza świata

Czy po tylu latach oczekiwania będziemy mieć w końcu czempiona globu? Sam Różański zapewnia, że zrobi wszystko, by pas został w Rzeszowie, a jego drogę do wymarzonej walki postanowili przybliżyć dziennikarze TVP Sport. W niedzielę 2 kwietnia premiera pierwszego z czterech odcinków serialu dokumentalnego "Wyjście z cienia". Tematem przewodnim będą kulisy starcia Różańskiego z Arturem Szpilką z maja 2021 roku. Różański rozbił wtedy Szpilkę już w 1. rundzie (choć sam jako pierwszy leżał na deskach) i to ta wygrana otworzyła mu drzwi do batalii o najcenniejsze trofeum w zawodowym boksie.

Niedziela, 20:35. Premiera serialu dokumentalnego „Wyjście z cienia”, czyli droga Łukasza Różańskiego do walki o mistrzostwo świata. Jaram się i jestem ciekaw Waszego odbioru. Mam poczucie, że z ekipą @sport_tvppl i @RozanskiBoxi zrobiliśmy coś naprawdę godnego 😈 pic.twitter.com/eO2SQ3F29G— Piotr Jagiełło (@KrolJagiello) March 29, 2023

Szpilka uderzył Wasilewskiego z główki

Kulisy tej walki oraz ogólnie współpracy z Różańskim i Szpilką w premierowym odcinku serialu przybliży Andrzej Wasilewski, czyli szef KnockOut Promotions. Aktualny promotor Różańskiego oraz były Szpilki zdradził m.in. dlaczego w przeszłości Szpilka... uderzył go z główki! - To są zupełnie z dwóch różnych światów postacie. Łukasz poznał smak twardego ulicznego życia bardzo, bardzo wcześnie i marzył, żeby stamtąd się oderwać. Artura Szpilkę odrywałem jak mogłem - otrzymanie lekkiego ciosu z główki było podczas dyskusji, kiedy ja wyrażałem swoje poglądy, co sądzę o jego dawnych kolegach. Artur miał inne zdanie - powiedział Wasilewski.

Cztery odcinki serialu przed walką Różański - Babić

Premierowy odcinek będzie zatem poświęcony smakowitym kąskom wokół walki Różański - Szpilka, drugi dotyczyć będzie początków Różańskiego w sporcie, w trzecim autorzy skupią się na kolumbijskim wątku, czyli niedoszłym starciu Różański - Oscar Rivas w Cali, a czwarty to końcowe odliczanie przed godziną zero, czyli kulisy fight weeku. Reżyserem i scenarzystą serialu jest Piotr Jagiełło, dziennikarz i komentator boksu w TVP Sport.