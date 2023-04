Szpilka i Pudzianowski wpadli na siebie na treningu. Były krzyki! Jest nagranie

Ten pojedynek rozgrzewa polskich kibiców sportów walki. Artur Szpilka zmierzy się na Stadionie Narodowym z Mariuszem Pudzianowskim. To będzie jedna z ozdób gali na Stadionie Narodowym. Zwłaszcza „Szpila” dba o to, by o starciu było bardzo głośno. Przed oficjalnym ogłoszeniem pojedynku nagrywał kolejne wideo, nawołując „Mariusz” i szukając swojego rywala w różnych miejscach świata. Teraz też „dolał oliwy do ognia”.

KSW: Szpilka i Pudzianowski wpadli na siebie na treningu

Artur Szpilka znów postanowił nieco podgrzać atmosferę przed zbliżającym się starciem na Stadionie Narodowym na Colloseum 2. „Szpila” zaczepiał Pudzianowskiego, który śmiał się z całej sytuacji. Całość była jednak jedynie żartem, a obaj panowie znakomicie się bawili.

- Come on, man! Come on, man – krzyczał w stronę Mariusza Pudzianowskiego Artur Szpilka, gdy dookoła stało wiele osób i nagrywało całą sytuację, która toczyła się oczywiście w sympatycznej atmosferze żartu. - Mariusz, przygotuj nogi na sprinty, jak będzie uciekał – żartował siedzący obok trener „Pudziana” Arbi Shamaev. Całość została uwieczniona na Instagramie Rafała Kijańczuka, innego zawodnika KSW.

Przypomnijmy, że Artur Szpilka przed walką z byłym strongmanem zmienił sztab szkoleniowy. Obaj zawodnicy trenowali przez lata w WCA. Teraz jednak „Szpila” ma innego głównego trenera.

KSW na Narodowym: Kiedy gala?

W walce wieczoru gali KSW: XTB Colloseum 2 na Stadionie Narodowym ma mierzyć się Mamed Khalidov, którego rywal ma zostać ogłoszony w poniedziałek, 3 kwietnia.

Gala KSW na Stadionie Narodowym odbędzie się 3 czerwca.