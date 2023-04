Kibicom mogły opaść szczęki po tym nagraniu Mameda Khalidova. W te obrazki aż trudno uwierzyć, niebywałe sceny

Te słowa Boxdela o walce Błoński - Ferrari - Dubiel nie przejdą bez echa! Sylwester Wardęga zapytał go o to wprost. Musiał odpowiedzieć

Już tylko kilkadziesiąt dni zostało do największego wydarzenia w polskim MMA w 2023 roku. KSW znów postanowiło "rozbić bank" i zorganizować galę na PGE Narodowym. Na początku czerwca będzie miało miejsce XTB KSW Colosseum II, na którym zobaczymy największe gwiazdy federacji. Na karcie walk nie zabraknie również legendy federacji - Mameda Khalidova. 42-latek ponownie zmierzy się ze Scottem Askhamem.

Khalidov pokazał imponującą szybkość. Niewiarygodne nagranie

Zawodnicy rękawice krzyżowali już dwukrotnie. Raz wygrał reprezentant Anglii, a raz reprezentant Polski. W czerwcu na XTB KSW Colosseum II ostatecznie wyjaśni się, kto będzie górą w tych starciach. Przygotowania idą więc pełną parą, bo czasu do gali nie zostało już dużo i forma musi być budowana. O dyspozycję Khalidova raczej nie trzeba się martwić, o czym świadczyć może również ostatnie nagranie opublikowane przez zawodnika w mediach społecznościowych.

Na wideo możemy zobaczyć fragment treningu legendy KSW. Widać na nim jaką szybkością dysponuje Khalidov i trzeba przyznać, mimo upływu lat jest ona nadal niewyobrażalna. Fani byli rzecz jasna zachwyceni sprawnością zawodnika i nie szczędzili mu komplementów w komentarzach. - Maszyna do oktagonu - brzmi jeden z wpisów. - Ku*** to by wystarczyło na Roberta Soldicia, a co dopiero na Askhama - napisał inny internauta.