musiał to powiedzieć

Te słowa Boxdela o walce Błoński - Ferrari - Dubiel nie przejdą bez echa! Sylwester Wardęga zapytał go o to wprost. Musiał odpowiedzieć

Kiedy federacja FAME MMA ogłosiła w Prima aprilis, że na FAME 18 dojdzie do podwójnego main eventu Błoński - Ferrari, Ferrari - Dubiel, wielu uznało to za żart. Informacje te następnego dnia zostały jednak potwierdzone przez organizacje, a teraz Boxdel miał okazję nieco więcej opowiedzieć o tych dwóch walkach, podczas live'a u Sylwestra Wardęgi. "Przywódca Watahy" poprosił go również o jego zdanie na temat tego, kto ma większe szanse na wygraną.