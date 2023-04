FAME MMA odpaliło kolejną bombę przed FAME 18! Marta Linkiewicz wraca do oktagonu. Wielkie nazwisko na karcie walk

Gala FAME 18 odbędzie się już 20 maja w łódzkiej Atlas Arenie. Ogłaszanie karty walk szefowie FAME MMA rozpoczęli od mocnego uderzenia - w sobotę federacja poinformowała, że w walce wieczoru, a dokładniej w dwóch walkach wieczoru, Amadeusz "Ferrari" Roślik najpierw zmierzy się z Kacprem Błońskim, a później wyjdzie do Marcina Dubiela. - To będzie main event, którego wszyscy potrzebowaliśmy i na który zasługujemy. Tak, oficjalnie potwierdzam, że wczorajsze ogłoszenie pomimo specyficznej daty jest zupełnie na serio. Dla wszystkich, którzy wczoraj komentowali, że „byłoby wspaniale, ale to nie może być prawda” mam dobrą wiadomość. To jest prawda. To dla Was. Wiemy ile emocji wzbudziła taka formuła, kiedy Arek Tańcula zawalczył na jednej gali z dwoma zawodnikami. Od tego czasu nasi fani wyraźnie sygnalizowali, że chcieliby to zobaczyć ponownie - powiedział Michał Jurczyga, rzecznik FAME MMA.

Brodnicka - Linkiewicz na gali FAME 18

Fani FAME MMA nie zdążyli jeszcze ochłonąć po tej informacji, a już w niedzielę szefowie federacji zdradzili kolejne mocne zestawienie na najbliższą galę. W co-main evencie FAME 18 Marta "Linkimaster" Linkiewicz zmierzy się z Ewą "Kleo" Brodnicką! Linkiewicz z dotychczasowych siedmiu pojedynków wygrała pięć, z kolei była mistrzyni świata w boksie może pochwalić się bilansem 1-1. Brodnicka w debiucie w MMA przegrała z Anielą "Lilmasti" Bogusz, z kolei w drugim pojedynku pokonała ukochaną Artura Szpilki, Kamilę Wybrańczyk. Emocji w Łodzi nie powinno zatem zabraknąć!

