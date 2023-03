Ewa Brodnicka poszła na całość i pokazała nagie piersi publicznie! Pięściarka niczego się nie wstydziła

Pomimo tego, że Ewa Brodnicka powoli zbliża się do czterdziestki, była pięściarka i zawodniczka walcząca m.in. dla federacji HIGH League wciąż może pochwalić się świetną formą fizyczną i wysportowanym ciałem, z czego bez dwóch zdań zdaje sobie sprawę. Była mistrzyni Europy i świata w boksie nie ma jednak zamiaru ukrywać swojego ciała przed światem i co rusz pokazuje swoje odważniejsze zdjęcia publicznie. Ostatnio głośno zrobiło się o jej fotografii, na której jest kompletni naga, a jej wdzięki zasłania jedynie pas mistrzowski. Teraz Brodnicka z kolei postanowiła pokazać swoje piersi.

Ewa Brodnicka pokazała nagie piersi publicznie! Odważne zdjęcie, pięściarka niczego się nie wstydziła

Była mistrzyni Europy i świata w boksie postanowiła wykorzystać fakt, że dalej może pochwalić się świetną figurą oraz wysportowanym ciałem i sprzedaje ona w sieci swoje pikantniejsze zdjęcia, co rusz zachęcając fanów do wykupienia ich, poprzez zachęcanie odważnymi fotkami w mediach społecznościowych. Nie inaczej było tym razem, kiedy na Instagram Stories pojawiło się zdjęcie Ewy Brodnickiej i jej nagich piersi. Zobaczcie sami, zaglądając do galerii zdjęć poniżej!