Tańcula pozwie Don Kasjo! Nie wytrzymał po konferencji FAME 20: Posypią się pozwy [TYLKO U NAS]

Emocje na zaledwie kilka dni przed galą FAME sięgnęły zenitu podczas poniedziałkowej konferencji. Na szczególną uwagę zasługiwał drugi panel, na którym spotkali się zawodnicy biorący udział w turnieju, co przerodziło się m.in. w wielką zadymę z udziałem Amadeusza Ferrariego i Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórki. Chwilę później doszło również po wymiany zdań na linii Arkadiusz Tańcula - Kasjusz "Don Kasjo" Życiński po tym, jak włodarz PRIME MMA publicznie zaczął nazywać "Aroya" narkomanem. Po tych wydarzeniach Tańcula zaczął nosić się z zamiarem wystosowania pozwu w kierunku Życińskiego.

Don Kasjo i Tańcula spotkają się na sali sądowej?! "Aroy" zapowiada pozew po konferencji FAME 20

- Posypią się pozwy, tak. Ja z Kasjuszem się nie będę pier***ił. Nie może być tak, że ktoś po prostu powiela takie coś. Najgorsze jest to, że to są nowi odbiorcy, którzy nie wiedzą o całej sytuacji. Ja się z tego wytłumaczyłem, wszystko opowiedziałem już. - wyznał w rozmowie z "Super Expressem" Tańcula zapowiadając przyszłą batalię sądową z włodarzem PRIME MMA. Zobaczcie całą rozmowę z "Aroyem" zaglądając do materiału wideo powyżej!