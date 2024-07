To, co stało się z ciałem "Bestii" Piechowiaka wielu przyprawi o ciarki! Aż nami wstrząsnęło, kiedy spojrzeliśmy na zawodnika CLOUT MMA

Ciało "Bestii" Piechowiaka sprawiło, że aż nami wstrząsnęło! Gwiazdor CLOUT MMA wszystko pokazał

Podobnie jak Mariusz Pudzianowski, który spędził lwią cześć swojego życia na treningach i siłowni, doprowadzając swoją formę fizyczną niemalże do perfekcji, tak również Piotr "Bestia" Piechowiak już od młodych lat robił wszystko, aby jego sylwetka była jak najbliżej "idealnej", a mięśnie robiły wrażenie już na pierwszy rzut oka. Obecnie były kulturysta, który niejednokrotnie mógł szokować internautów tym, jakie efekty udało mu się osiągnąć na siłowni wraca do treningów po bolesnej kontuzji zerwania bicepsa, co miało miejsce na gali CLOUT MMA 4. Piechowiak niedawno postanowił pochwalić się znaleziskiem ze swojego prywatnego archiwum i pokazać fanom, jak jego ciało prezentowało się w czasie, kiedy miał on zaledwie 19 lat. Efekt jest piorunujący.

Piotr "Bestia" Piechowiak, który jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych regularnie publikuje kolejne posty i relacje, m.in. opowiadając o tym, co dzieje się w jego życiu, w ciągu dnia oraz dzieląc się swoimi przemyśleniami i zdjęciami z przeszłości. Tym razem zawodnik CLOUT MMA postanowił pokazać, jak wyglądało jego ciało w czasach jego młodości. Okazuje się, że już wtedy Piechowiak mógł pochwalić się sylwetką godną pozazdroszczenia, a dodatkowo próżno szukać u niego zbędnej tkanki tłuszczowej.

- To ja mają 19 lat... Charakter pozwolił mi dojść wysoko! - napisał krótko na Instagram Stories były kulturysta pokazując, jak wyglądał jako nastolatek. Gwiazdor CLOUT MMA, najpewniej gotowy już do zawodów kulturystycznych pokazywał swoje wyrzeźbione ciało prężąc się do aparatu. Taka sylwetka to niedościgniony wzór dla wielu osób, które zajmują się kulturystyką. Piechowiak mógł już wtedy pochwalić się ciałem, na którym próżno szukać zbędnego tłuszczu.