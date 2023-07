To Marta Linkiewicz sądzi o swoim ukochanym. Obcisła koszulka i napis na piersiach ujawniają wszystko

Marta Linkiewicz jest postacią, której nie trzeba przedstawiać fanom polskich sportów walki. Kontrowersyjna celebrytka, znana z występów w Fame MMA, a także ze swoich mocnych wypowiedzi i pikantnych zdjęć na mediach społecznościowych, postanowiła powiedzieć fanom, co myśli o swoim chłopaku i zrobiła to za pomocą swojego ubioru. Czytając napis znajdujący się na piersiach Linkimaster dowiadujemy się wszystkiego!

To Marta Linkiewicz sądzi o swojej miłości. Zdjęcie nie pozostawia wątpliwości

Marta Linkiewicz przez bardzo długi czas czarowała fanów swoimi gorącymi zdjęciami i pozostawała singielką, jednak od niemalże roku jest w związku i informowała o tym swoich miłośników za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Mamy dzisiaj pierwszą rocznice związku. Mówi się, że początki są najpiękniejsze. U nas im dalej w las tym lepiej - pisała Linkiewicz.

Teraz gwiazda Fame MMA postanowiła okazać uczucie swojemu ukochanemu i zrobiła to za pomocą ubioru. Na mediach społecznościowych gwiazdy freak-fightów pojawiła się publikacja, na której prezentuje się ona w obcisłej koszulce, na której znajduje się napis "my boyfriend is hot" ("Mój chłopak jest gorący" - ang.).

i Autor: instagram.com/linkimaster