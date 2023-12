To stało się z ciałem Krzysztofa Radzikowskiego. Fani łapali się za głowę. Wydało się, ile tak naprawdę waży gwiazda Gogglebox TTV

Internet zapłonął po dołączeniu Marianny Schreiber do CLOUT MMA. Fani nie mogli wyjść z szoku, fala komentarzy

Krzysztof Radzikowski przez wiele lat świetnie poczynał sobie w zawodach strongmanów i był jednym z czołowych zawodników świata. Jego sukcesy były przyćmione przez innego reprezentanta Polski, Mariusza Pudzianowskiego. Radzikowski ma jednak się czym pochwalić i może być dumny ze swojej kariery. Duży rozgłos przyniósł mu program Gogglebox TTV, gdzie jest jedną z gwiazd i fani z chęcią słuchają opinii jego oraz jego kompana, Dominika Abusa.

Radzikowski zdradził, ile waży

To jak popularny jest Radzikowski można zobaczyć na Instagramie. Jego profil śledzi blisko pół miliona fanów, co jest naprawdę godnym podziwu wynikiem. Zawodnik, który ma za sobą jedną walkę w FAME MMA, z dużą regularnością publikuje kolejne treści. Najczęściej pochodzą one z siłowni. Nie inaczej było i tym razem i mogliśmy zobaczyć muskulaturę Radzikowskiego.

- Teraz trzeba bardziej podgonić z treningiem żeby w święta można było podjeść - napisał Radzikowski w opisie do fotografii. Fani byli pod wrażeniem formy zawodnika i prawili mu komplementy w komentarzach pod postem. - Podziwiam i kibicuję. Świetna forma - czytamy. Jeden z kibiców zapytał, jaka jest waga Radzikowskiego. Ten odpisał, że jest to 112-113 kg.