Tomasz Sarara zawalczy z pogromcą Marcina Różalskiego na KSW! Powrót do klatki po brutalnej wojnie z Wrzoskiem

Dwóch światowej klasy kickboxerów zmierzy się w okrągłej klatce podczas gali XTB KSW 81. 22 kwietnia w Tomaszowie Mazowieckim Tomasz Sarara (1-1, 1 KO), jeden z najlepszych polskich kickboxerów wagi ciężkiej, skonfrontuje swoje umiejętności z posiadającym ogromne doświadczenie wyniesione z kickboxerskich ringów, Errolem Zimmermanem (0-1).

Tomasz Sarara ma za sobą dwie walki w KSW. 17 lipca 2021 roku wszedł do okrągłej klatki po raz pierwszy i pokonał w niej Filipa Bradaricia. W drugim boju, do którego doszło rok później, zderzył się z Arkadiuszem Wrzoskiem i chociaż przegrał, dał pokaz niesamowitej determinacji i serca do walki. Konfrontacja z Wrzoskiem została wybrana najlepszym starciem gali KSW 73. Sarara wszedł do organizacji KSW prosto ze świata sportów uderzanych. Wśród jego najważniejszych osiągnięć w kickboxingu znalazły się między innymi: tytuł amatorskiego i zawodowego mistrza Polski, tytuł mistrza świata World Kickboxing Network, pas mistrzowski organizacji FEN, DSH i Celtic Gladiator.

Znany na całym świecie i niezwykle doświadczony holenderski kickboxer, Errol Zimmerman, ma za sobą dopiero jedną walkę w MMA. Stoczył ją w roku 2008 i przegrał. W kolejnych latach Zimmerman skupiał się na kickboxingu. W swojej karierze stoczył ponad setkę pojedynków, a kilkadziesiąt razy wygrywał nokautując rywali. Jest zwycięzcą między innymi turnieju K-1 World Grand Prix European Championship oraz Superkombat Heavyweight.

Mierzył się z takimi ikonami kickboxingu jak: Semmy Schilt, Badr Hari czy Rico Verhoeven. Errol ma już za sobą debiut w KSW. Podczas gali KSW 71 starł się z Marcinem Różalskim i pokonał go przed czasem. Była to jednak walka przeprowadzona na zasadach kickboxerskich. Teraz więc Zimmerman po raz pierwszy w okrągłej klatce spróbuje swoich sił walcząc na zasadach MMA.

XTB KSW 81: Karta walk

Walka wieczoru. Walka o pas kategorii półśredniej: Adrian Bartosiński #1 (12-0, 10 KO, 1 Sub) vs Artur Szczepaniak #2 (9-1, 5 KO, 2 Sub)

Karta główna

120,2 kg/265 lb: Tomasz Sarara (1-1, 1 KO) vs Errol Zimmerman (0-1)

77,1 kg/170 lb: Marcin Krakowiak (11-4, 5 KO, 6 Sub) vs Henry Fadipe (13-9-1, 9 KO, 3 Sub)

