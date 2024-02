Trener Raubo bezlitosny dla Khalidova po walce z Adamkiem! Burzliwa dyskusja. "Ja zdania nie zmienię!"

Trener Zbigniew Raubo i Andrzej Kostyra oceniają walkę Adamek - Khalidov

Lwia część kibiców, którzy oglądali walkę Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem boleje nad tym, w jakich okolicznościach zakończyła się walka wieczoru gali XTB KSW EPIC. Na półmetku zaplanowanego na 6 rund dystansu Khalidov musiał zakończyć swój udział w starciu z powodu kontuzji prawej ręki. Andrzej Kostyra w rozmowie z trenerem Zbigniewem Raubo nie ukrywał, że jego zdaniem kolejne rundy mogły wyjść na korzyść zawodnika federacji KSW, co spotkało się z błyskawiczną reakcją Raubo. - No to tak samo ja mogę powiedzieć „szkoda, że z Mołdawią meczu nie przerwali przy 2:0 i przegraliśmy 2:3…” No szkoda. Ja wiem, że szkoda. - wypalił do kamery trener.

Burzliwa dyskusja Kostyra - Raubo po walce Adamka z Khalidovem!

Legendarny trener pomimo tego, że pochwalił postawę Khalidova oraz docenił jego dorobek w świecie MMA, nie ma zamiaru zmieniać swojego zdania w kwestii umiejętności Mameda w boksie, co zaskoczyło nawet Andrzeja Kostyrę. - To, co mówiłem przed walką potwierdzam teraz dalej, że – Mamed wspaniały zawodnik MMA, ale boksersko no to jest ogórek. Mamed, pozdrawiam Cię. Szkoda, że kontuzja, ale tak jest – zdania nie zmienię. - stwierdził trener Raubo dopytywany jeszcze kilkukrotnie przez Kostyrę, czy naprawdę tak uważa. Zobaczcie całą rozmowę z trenerem Raubo zaglądając do naszego materiału wideo!