Tybura - Tuivasa o której godzinie? KIEDY walka Tybura - Tuivasa UFC o której Tybura - Tuivasa? UFC Tybura - Tuivasa GODZINA, DATA

Marcin Tybura wraca po bolesnej porażce z Tomem Aspinallem w lipcu zeszłego roku. Tamta walka mogła znacząco przybliżyć go do pasa UFC wagi ciężkiej, jednak Anglik nie dał mu szans i znokautował Polaka już w pierwszej rundzie. Po kilku miesiącach przerwy 38-latek z Uniejowa wraca do klatki i stoczy kolejną głośną walkę. Tym razem jego rywalem będzie uwielbiany Tai Tuivasa, który nieznacznie wyprzedza "Tybura" w rankingu UFC. Australijczyk zajmuje w nim 9. miejsce - tuż przed dziesiątym Polakiem. Elektryzujące starcie wagi ciężkiej będzie main eventem gali UFC Fight Night Vegas 88, co najlepiej pokazuje, jak duże emocje budzi to zestawienie. Z każdą godziną te emocje rosną, ale już dziś w nocy wszystko wyjaśni się w klatce UFC.

UFC Tybura - Tuivasa o której godzinie? Kiedy walka Tybura - Tuivasa

Dla Marcina Tybury będzie to już 33. zawodowa walka - jak na razie odniósł 24 zwycięstwa i doznał 8 porażek. Z UFC jest związany od 2016 roku i od dłuższego czasu jest notowany w rankingu wagi ciężkiej. Tai Tuivasa stoczył jak dotąd 20 walk i wygrał 14 z nich. Popularny "Bam Bam" jest minimalnym faworytem pojedynku z Polakiem, ale szanse rozkładają się naprawdę równo. Wszystko zweryfikuje oktagon, w którym łącznie zaprezentuje się ponad 500 funtów, czyli ponad 230 kilogramów!

Walka Tybura - Tuivasa odbędzie się na gali UFC Fight Night Vegas 88 w nocy z soboty na niedzielę (16/17 marca) czasu polskiego. Będzie to main event karty głównej, która rozpocznie się o północy. Przed walką Tybura - Tuivasa zaplanowano pięć zestawień, a pojedynek Polaka z Australijczykiem powinien rozpocząć się ok. godziny 2:30 w nocy.