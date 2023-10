Tyle jeszcze będzie walczył Marcin Najman! Jasna deklaracja, wyjawił plan na przyszłość!

Twarz Popka już tak nie wygląda. Aż nie mogliśmy na to patrzeć. Spojrzycie na to z przerażeniem, metamorfoza jakiej świat nie widział

Chętny do starcia?

Marcin Najman jest postacią, której bez wątpienia nie trzeba przedstawiać fanom polskich sportów walki. Była gwiazda pięściarstwa, udzielająca się obecnie w federacjach freak-fightowych wielokrotnie pytana była o to, kiedy zakończy swoją karierę. Teraz Najman przedstawił swoją definitywną odpowiedź na to zagadnienie. Słowa gwiazdora nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

Marcin Najman szczerze o swojej przyszłości. Wtedy gwiazda zakończy karierę

Na karierę Marcina Najmana przez lata składały się walki bokserskie, a potem wielka kariera we freak-fightach, która nadal budzi wielkie emocje wśród fanów, którzy chcą oglądać kolejne starcia "El Testosterona". Mimo dużej popularności Najmana, jest on cały czas pytany o to, kiedy zdecyduje się zakończyć swoją karierę. Odpowiedź, jakiej gwiazdor udzielił w tej sprawie portalowi "sport.pl", nie pozostawia kompletnie nawet najmniejszych wątpliwości.

- Będę się bił tyle, ile będę żył. Jedziemy do skutku, do oporu - zapowiada Marcin Najman w rozmowie ze "sport.pl".