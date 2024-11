UFC 309: Tybura – Diniz. Transmisja gali. Gdzie oglądać UFC 309 z walką Marcina Tybury 16/17.11.2024? Transmisja TV i stream online

Jak grom z jasnego nieba pojawiły się wiadomości na temat Szpilki. To wtedy wróci do walki, jest nazwisko rywala

Marcin Tybura wraca do oktagonu UFC po sierpniowej porażce z Sergiejem Spiwakiem. Polak został zmuszony do poddania już w pierwszej rundzie. Tybura wskoczył w ostatniej chwili na kartę walk UFC 309, która odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę (16/17 listopada) w legendarnym Madison Square Garden w Nowym Jorku. W walce wieczoru Jon Jones zmierzy się ze Stipe Miociciem o pas mistrzowski w kategorii ciężkiej. W co-main evencie do akcji powróci także Michael Chandler, który zawalczy z Charlesem Oliveirą.

Marcin Tybura zamknie kartę przedwstępną UFC 309, która nie będzie transmitowana w Stanach Zjednoczonych w systemie PPV. Polak będzie mierzył się z Jhonatą Dinizem, który stoczył do tej pory dwie walki w UFC. Do tej pory wygrywał z Austenem Lanem i Karlem Williamsem. Wygrana z Tyburą mogłaby mu otworzyć drzwi do rankingu kategorii ciężkiej.

UFC 309: Karta walk

Karta główna:

Jon Jones (27-1) - Stipe Miocic (20-4) – o pas mistrzowski w kategorii ciężkiej

Charles Oliveira (34-10) - Michael Chandler (23-8)

Bo Nickal (6-0) - Paul Craig (17-8-1)

Karine Silva (18-4) - Viviane Araujo (12-6)

Mauricio Ruffy (10-1) - James Llontop (14-4)

Karta wstępna:

Jonathan Martinez (19-5) - Marcus McGhee (9-1)

Chris Weidman (16-7) - Eryk Anders (16-8)

Jim Miller (37-18) - Damon Jackson (23-7-1)

David Onama (12-2) - Roberto Romero (8-3-1)

Karta przedwstępna:

Marcin Tybura (25-9) - Jhonata Diniz (8-0)

Mickey Gall (7-6) - Ramiz Brahimaj (10-5)

Oban Elliott (11-2) - Bassil Hafez (9-4-1)

Veronica Hardy (9-4-1) - Eduarda Moura (10-1)

O której godzinie gala UFC 309? Gdzie oglądać walkę Tybura – Diniz?

Gala UFC 309 odbędzie się w Nowym Jorku w nocy z soboty na niedzielę (16/17 listopada). Marcin Tybura walczy na karcie przedwstępnej. Polak powinien pojawić się w oktagonie UFC ok. godziny 1:00/1:30.

Transmisja gali UFC 309 dostępna będzie na Polsacie Sport 1. Karta główna startuje o godzinie 4:00.

