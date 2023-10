UFC Vegas 80: Kowalkiewicz - Belbita RELACJA NA ŻYWO UFC Vegas 80: Kowalkiewicz - Belbita LIVE ONLINE walka Kowalkiewicz dzisiaj 7.10 NA ŻYWO w INTERNECIE Kowalkiewicz - Belbita LIVE [WYNIK]

Niespodziewane nagranie Boxdela. Zapłakany zwrócił się do FAME MMA. Miał tylko jedno do powiedzenia

Kowalkiewicz - Belbita Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo ze starcia Karoliny Kowalkiewicz - Diana Belbita. Początek starcia zaplanowany jest na godzinę 24:00. Zapraszamy!

To jest szesnasty raz, kiedy Karolina Kowalkiewicz zawalczy w oktagonie UFC. Polka jest bardzo podbudowana passą trzech zwycięstw z rzędu, gdzie jej rywalkami były: Felice Herrig, Silvana Gomez Juearez oraz Vanessa Demopoulos. Podczas gali UFC Vegas 80 37-latka zmierzy się z o 10 lat młodszą przeciwniczką - Dianą Belbitą. Rumuńska zawodniczka mma ostatni raz walczyła cztery miesiące temu, wówczas wygrała z Marią Oliveirą po decyzji sędziów. 27-latka nie kryje swojej sympatii do Kowalkiewicz, co można było zauważyć podczas ważenia przed galą.