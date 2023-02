Walka FAME MMA 17 wypada w ostatniej chwili. Przełożyli ją na kolejną galę, ważna informacja

Mirosław Okniński szczerze o zarobkach we freak-fightach i zawodowym MMA. Nic nie ukrywał [WIDEO]

Fatalne informacje przed galą FAME MMA 17. Nie dojdzie do walki Łukasza "Mandzio" Samonia z Karolem "Karolkiem" Dąbrowskim. Już kilka dni temu mówiwono o potencjalnym urazie pierwszego z YouTuberów. Złe wieści potwierdziły się dwa dni przed walką. "Mandzio" wypada z pojedynku, bo ryzyko pogłębienia się urazu jest zdaniem lekarzy zbyt duże.

FAME MMA 17: Walka "Mandzio" - "Karolek" przełożona na kolejną galę

FAME MMA wydało w sprawie tego pojedynku specjalny komunikat, który rozwiewa wątpliwości w sprawie tego starcia.

- Do końca próbowaliśmy próby doprowadzenia do walki między Łukaszem Samoniem a Karolem Dąbrowskim. Przeprowadzailiśmy dodatkowe badania USG i konsultacje lekarskie ze specjalistami, którzy potwierdzili wcześniejszą diagnozę - uszkodzenie głowy mięśnia czworogłowego uda z rozległym krwiakiem, którego wchłanianie jest zaburzone i powolne. Łukasz mimo wszystko chciał przystąpić do walki i nalegał na zmianę formuły. Niestety, ryzyko bardzo poważnego uszkodzenia mięśnia czworogłowego udane jest zdaniem lekarzy zbyt duże, a dla nas zdrowie zawodników jest najwyższym priorytetem - czytamy w oświadczeniu FAME MMA.

