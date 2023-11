Bonus BGC z ważnym apelem do fanów! Była gwiazda FAME MMA walczy o powrót do życia

Przy okazji Święta Niepodległości, włodarze federacji zajęci są przede wszystkim galą XTB KSW 88, która odbywa się dziś w Radomiu. Okazuje się jednak, że nawet w takim momencie właściciele organizacji nieustannie pracują nad kolejnymi wydarzeniami, jakie będziemy mieli okazję oglądać w przyszłości. W tym wypadku Martin Lewandowski zwrócił się do Artura Szpilki nie tylko prywatnie, ale również publicznie za pośrednictwem mediów społecznościowych z prośbą o spotkanie w celu uzgodnienia dalszym planów federacji związanych ze "Szpilą".

Artur Szpilka wezwany na rozmowy. Doszło do spotkania z Martinem Lewandowskim

Nie jest tajemnicą, że dołączenie Artura Szpilki do federacji KSW było bardzo dobrym posunięciem zarówno ze strony pięściarza, jak i organizacji oraz jej fanów, a o "Szpilce" wyrobione zdanie ma również Mamed Khalidov. Okazuje się, że do spotkania Szpilka - Lewandowski doszło jeszcze przed galą XTB KSW 88, a o jego rozpoczęciu pięściarz poinformował na swoim profilu na Instagramie.

Ważą się losy Artura Szpilki w KSW! Te informacje gruchnęły niespodziewanie. Pięściarz wezwany na rozmowy

- Dzisiaj rozmowy na szczycie… Zobaczymy, co tutaj przegadamy… - wyznał z wyraźnym uśmiechem na ustach Artur Szpilka pokazując się do kamery razem z jednym ze współwłaścicieli federacji KSW, Martinem Lewandowskim. W ostatnim czasie "Szpila" nie był w stanie stoczyć kolejnego pojedynku ze względu na problemy zdrowotne i konieczność poddania się operacji, jednak wiele wskazuje na to, że już w pierwszych miesiącach nowego roku 2024 będziemy mieli okazję ponownie zobaczyć go w klatce KSW - jeśli rozmowy te zakończą się powodzeniem.

