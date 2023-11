Mamed Khalidov ujawnił te informacje o Arturze Szpilce! Wprost o tym opowiedział, najszczersza prawda

Niemal przez całą swoją sportową karierę, Artur Szpilka polaryzował fanów sportów walki. Obecnie gwiazdor federacji KSW jest zupełnie inną postacią, niż był jeszcze kilkanaście lub nawet kilka lat temu, o czym powstał nawet dokument opublikowany na kanale "Viaplay" na YouTube. Były już pięściarz w ostatnim czasie bardzo otwiera się przed swoimi fanami, przez co ci mogli dowiedzieć się m.in., że ten chciał odebrać sobie życie. W materiale zrealizowanym przez "Viaplay" z kolei, internauci mogli poznać zdanie innych na temat Artura Szpilki i nie zabrakło tam wypowiedzi Mameda Khalidova.

Mamed Khalidov wprost o Arturze Szpilce! Ujawnił te informacje. Powiedział to o byłym pięściarzu publicznie

Legendarny zawodnik federacji KSW już niejednokrotnie miał okazję udowadniać, że ma bardzo dobry kontakt z Arturem Szpilką i co jasne, ceni go nie tylko jako zawodnika, ale również jako człowieka. Umiejętności bokserskie "Szpilki" zrobiły jednak na Khalidovie takie wrażenie, że musiał on o tym opowiedzieć publicznie.

- Chwilę technikę robiliśmy, to on wszystko inaczej widział. On wszystko widzi… On może cię jedną ręką po prostu. Ty możesz nogami i rękami bić, a on cię jedną ręką może. To jest inny poziom, inny level w ogóle, jeżeli chodzi o boks. - wyznał Mamed Khalidov ujawniając kulisy ich wspólnych treningów, podczas których Szpilka zrobił na nim ogromne wrażenie swoimi umiejętnościami bokserskimi.