Nieco ponad miesiąc został do gali XTB KSW 105. W gliwickiej arenie nie zabraknie emocji w oktagonie, w którym zamelduje się Rafał Haratyk, który zmierzy się z Ibragimem Chizhigaevem, a na szali tego pojedynku będzie mistrzowski pas. Poza tym w oktagonie dojdzie do starcia o pas kategorii półciężkiej, a jego bohaterami będą Adrian Bartosiński i Andrzej Grzebyk. Oprócz tego do klatki KSW po prawie rocznej przerwie wróci Artur Szpilka, który zmierzy się z Errolem Zimmermanem.

W 2024 roku Szpilka stoczył jedną walkę z Arkadiuszem Wrzoskiem. Pojedynek zakończył się błyskawicznie, a górą z tego starcia wyszedł "The Polish Hightower".

Kamila Wybrańczyk przekazała szokujące informacje w sprawie Artura Szpilki! Zmiana w sztabie trenerskim

W trakcie przygotowań do walki Szpilka nie udziela się w mediach społecznościowych, a wszystkimi jego sprawami zajmuje się jego partnerka - Kamila Wybrańczyk. Na profilu zawodnika KSW przekazała kilka istotnych informacji w sprawie przygotowań, a także zdradziła, że Szpilka postanowił zmienić sztab trenerski.

- Artur zmienił cały swój sztab trenerski. Na jaki to się dowiecie niedługo i bardzo ciężko trenuje. Fajne jest to, że on daje tyle emocji w tych wszystkich swoich walkach. Czasami niektóre nie wychodzą, a czasami wychodzą i niewiadomo czego można się po Arturze spodziewać, czy z jakimś supermanem nie wyskoczy nagle, ale bardzo ciężko trenuje i naprawdę powiem wam, że z tych jego przygotowań jestem strasznie zadowolona. Jeszcze ważniejsze jest to, że cały czas chce się rozwijać i robi cały czas postępy, bo nie ukrywajmy dla pięściarza trenować parter, zapasy, czy nawet kickboxing to jest duże wyzwanie - przekazała Wybrańczyk.