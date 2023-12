Ważne oświadczenie Michała Materli po porażce z Pawłem Pawlakiem! Zdradził, co dalej z jego karierą w KSW

Sonda Chciałbyś zobaczyć rewanż Materla - Pudzianowski? Oczywiście! To nie ma sensu Nie mam zdania

Co-main event gali XTB KSW 89 dostarczył wiele emocji przede wszystkim na fakt, że była to walka o pas mistrzowski wagi średniej oraz, że jednym z bohaterów był legendarny Michał Materla. Szczeciński zawodnik pomimo wyrównanej rywalizacji na dystansie pięciu rund, ostatecznie nie odzyskał tytułu, który pozostał w rękach Pawła Pawlaka. Prawie 40-letni Materla w rozmowie z dziennikarzami po zakończonej walce nie tylko odniósł się do tego, jak przebiegało starcie i jakie ma odczucia względem nieco, ale również rzucił nieco światła na to, jak będą wyglądać kolejne tygodnie pod kątem jego ewentualnej dalszej kariery w federacji KSW. On sam nie zakłada składać broni.

Michał Materla zabrał głos w sprawie przyszłości w KSW po porażce z Pawłem Pawlakiem. Ważna deklaracja

- Może mam z racji wieku ułamanego kła, ale charakteru mnie nigdy nikt nie pozbawi. Nie będę teraz rzucał żadnych oświadczeń. Teraz chcę się pocieszyć bliskimi i troszeczkę się zrelaksować, a później zobaczymy, co powiedzą włodarze KSW, czego będą chcieli i co na to moi bliscy. - wyznał Michał Materla w rozmowie z "Super Expressem" i "In the Cage" deklarując, że to przede wszystkim od pomysłu włodarzy na jego kolejne walki będzie zależeć jego przyszłość w federacji. Zobaczcie całą rozmowę zaglądając do materiału powyżej!