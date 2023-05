Wielka chwila w życiu Michała Materli. Prześwietlono jego życie, tych historii nikt nie znał

Jan Błachowicz wraca do oktagonu! Jest oficjalne ogłoszenie, znamy szczegóły jego kolejnej walki! Jest hit

Zdębieliśmy po zobaczeniu, co stało się z brzuchem Dominika Abusa! Gwiazdor Gogglebox zdjął koszulkę publicznie i wszystko się wydało

pokazał to publicznie

Oczy wyszły nam z orbit po zobaczeniu, jak Marcin Najman wygląda przed High League 7. "El Testosteron" zrzucił koszulkę, co za forma!

Mariusz Pudzianowski może się tylko przeżegnać po zobaczeniu, jak wyżyłował się Artur Szpilka! Aż nas przeszły ciarki. Co za widok

Sam Materla nie pojawił się na premierze z powodu zbliżającej się walki, a do zgromadzonych gości przemówił z ekranu. - Chciałbym bardzo, żeby to była inspiracja, ale też lekcja i przestroga dla wielu młodych zawodników - powiedział.

Serial o Materli. Gwiazdy pojawiły się na różowym dywanie

Podczas pierwszego publicznego pokazu filmu nie zabrakło wielu gwiazd, nie tylko znanych ze świata sportów walki. Wśród nich byli były reprezentant Polski Tomasz Kuszczak, raper "Arab", gwiazda organizacji UFC Mateusz Gamrot czy ikony KSW Borys Mańkowski i Łukasz "Juras" Jurkowski.

Robert Kubica: Czas zagoił ranę, ale jest jedna rzecz, która ją otwiera [WYWIAD]

- Jest żywą legendą KSW i miał przepotężny udział w promowaniu MMA. Sam jestem jego wielkim fanem - mówił "Super Expressowi" Mateusz Gamrot.

Serial dokumentalny ukazuje nieznaną twarz Michała Materli. - Udało nam się zbliżyć do niego na tyle, by pokazać całą prawdę o nim. Kamerą przebiliśmy pancerz jego charakteru i mięśni. Dotarliśmy do jego serca - dodał drugi współreżyser Paweł Domański.

Jan Błachowicz wraca do oktagonu! Jest oficjalne ogłoszenie, znamy szczegóły jego kolejnej walki! Jest hit

Kiedy można oglądać serial o Materli?

Fani będą mogli zobaczyć dwuodcinkowy serial "Materla. Lionheart" od 2 czerwca na platformie Viaplay.pl.

Premiera serialu o Michale Materli. Zobacz zdjęcia w galerii poniżej.