i Autor: materiały prasowe/Clout MMA TEDE

Będzie hit?

Wielki powrót TEDE stał się faktem. Wyjątkowe nagranie dla Clout MMA. Jest oficjalny trailer przed Clout MMA 4

Tomasz Piechna 14:04

Gala Clout MMA 4 zbliża się wielkimi krokami. Już 9 marca w łódzkiej Atlas Arenie dojdzie do wyjątkowego wydarzenia z mocną kartą walk. Przed galą niespodziewanie ogłoszono, że szeregi federacji zasilił popularny artysta, TEDE. Pojawiały się pytania, czy pojawi się w klatce, ale jak na razie się na to nie zanosi. Wiadomo już jednak, co przyniosła współpraca federacji z artystą.