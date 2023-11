Wielki przełom w świecie freak-fightów? Rzecznik FAME MMA zapowiada, tego jeszcze nie było!

Wielu się rozklei po tym, co napisał publicznie Krzysztof Radzikowski! Znalazł się pod gradobiciem komentarzy przez to zdjęcie

Będziemy świadkami dużego przełomu w federacjach freak-fightowych? Okazuje się, że już niebawem może dojść do pewnego rodzaju porozumienia, które całkowicie zmieni przestrzeń i realia freak-fightów w Polsce. Jak stwierdził Michał Jurczyga, rzecznik FAME MMA, rozmowy w sprawie trwają i niewykluczone, że już niebawem będziemy świadkami bardzo ciekawych rozwiązań, których jeszcze nie było.

Rewolucja we freak-fightach? Jurczyga mówi o rozmowach

Jurczyga w rozmowie z kanałem "MMA – bądź na bieżąco" potwierdził, że wśród federacji organizujących walki celebrytów trwają własnie rozmowy tyczące się tego, aby nie przeszkadzać sobie wzajemnie w działalności rynkowej. Możliwe, że dzięki temu bylibyśmy świadkami na przykład łatwiejszych transferów zawodników między organizacjami.

- Na razie rozmowy dotyczą tego, żeby nie przeszkadzać, a to już dużo. To nie jest tak, że będzie wspólny projekt. Dalej będziemy rywalizować, natomiast głównie chodzi o to, żeby nie przeszkadzać sobie, nie blokować transferów. To nie dotyczy tylko Clout MMA, taki sygnał był też wysłany w stronę Prime MMA - mówił Jurczyga.