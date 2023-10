i Autor: PIOTR PIWOWARSKI / SE / EASTNEWS Albert Sosnowski, Witalij Kliczko

Witalij Kliczko miał z nim problemy, teraz chce dobrać się do Marcina Najmana. Uznany pięściarz ma już konkretny plan

Witalij Kliczko miał z nim problemy, ale Albert Sosnowski wznawia karierę i chce dobrać się do Marcina Najmana! Po sześcioletniej przerwie były pretendent do mistrzostwa świata wagi ciężkiej WBC zmierzy się na sobotniej gali CLOUT MMA 2 ze znanym z GROMDY "Remim" Gruchałą. Zwycięstwo ma być przepustką "Dragona" do walki z Najmanem.