Wojtek Gola dosadnie po opuszczeniu prokuratury! Zabrał głos w wymownym wpisie. Pierwsza wypowiedź po zatrzymaniu

Zatrzymania 10. osób przez Centralne Biuro Śledcze Policji i przewiezienie ich do budynku szczecińskiej prokuratury w środę 5. marca sprawiło, że polski internet skupił się na tym, co działo się w Zachodniopomorskiem, a potwierdzone informacje o tożsamości kolejnych influencerów tylko podgrzewały dyskusję społeczną. Jedną z osób, które zostałły zatrzymane był Wojciech Gola, kolejny z włodarzy FAME. Kiedy tylko opuścił on budynek szczecińskiej prokuratury, postanowił zabrać głos i oficjalnie wyrazić zgodę na wykorzystanie jego pełnego nazwiska oraz wizerunku.

- Nazywam się Wojciech Gola i oficjalnie wyrażam zgodę na udostępnianie mojego wizerunku oraz pełnych danych osobowych - rozpoczął swój wpis na Instagram Stories dodając zdjęcie w towarzystwie swojej partnerki, Sofi.

W dalszej części Gola postanowił odnieść się do licznych memów, jakie zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych po jego zatrzymaniu. Jednym z nich było wykorzystanie krótkiego nagrania z jego wymiany zdań z Sylwestrem Wardęgą, gdzie na wizji mierzył on sobie puls wskazując, jak bardzo jej on podniesiony.

- Odpowiadając na liczne pytania: pulsometr nadal działa, ale był poddany ciężkiej próbie. Dziękuję bardzo za liczne słowa wsparcia. - dodał jeden z włodarzy FAME odnosząc do jego stanu zdrowia i problemów kadriologicznych, o których wielokrotnie mówił.

Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, wszyscy osoby zostały zatrzymane ze względu na sposób przeprowadzania loterii, a dokładniej ze względu na sposób odprowadzania podatku VAT.

Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie zbiorowego uczestnictwa w grach losowych, będących w istocie grami hazardowymi. Podejrzani działali w celu uzyskania wpływów ze sprzedaży losów i czerpania zysków wynikających z zastosowania 5% stawki VAT podczas gdy właściwą dla sprzedaży była stawka 23% podatku VAT, co w konsekwencji doprowadziło do uszczuplenia należności podatkowej. - przekazano w komunikacie.