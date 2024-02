Wojtek Gola ujawnił informacje o swojej chorobie! Musiał całkowicie zmienić swoje życie [TYLKO U NAS]

Sonda Kto wygra walkę Boxdel - Don Kasjo na FAME 20? Michał "Boxdel" Baron Kasjusz "Don Kasjo" Życiński

Konferencja przed galą FAME 20 podgrzała atmosferę przed wydarzeniem, które odbędzie się w najbliższą sobotę 10 lutego w krakowskiej TAURON Arenie. Kolejne wymiany pomiędzy zawodnikami doprowadziły chociażby do zamiaru pozwania Kasjusz "Don Kasjo" Życińskiego przez Arkadiusza Tańculę (więcej o tym piszemy TUTAJ). Włodarz federacji PRIME MMA, który na FAME 20 bije się w Michałem "Boxdelem" Baronem, w przyszłości chciałby się zmierzyć również z innym szefem FAME MMA, Wojciechem Golą. To jednak może nie być możliwe w najbliższej przyszłości, ze względu na problemy zdrowotne Goli.

Wojtek Gola wprost o problemach zdrowotnych. Zmaga się z arytmią

- Ostatnio mi arytmia wróciła. Parę imprez było i to też sytuacji nie polepsza. Tak naprawdę odstawiłem wszystko, nawet nie piję już za bardzo, bo po prostu nie mogę… Mam problemy z sercem i to mnie wykańcza, a ja chcę jednak troszkę pożyć – dłużej, niż np. 5 lat. - wyznał Wojciech Gola w rozmowie z "Super Expressem" po konferencji przed galą FAME 20 ujawniając, co obecnie dzieje się w jego zdrowiem. Zobaczcie całą rozmowę z włodarzem FAME MMA zaglądając do materiału wideo powyżej!