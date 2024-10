Wszystkie najdroższe auta Buddy w rękach służb! Samo Bugatti to 10 milionów złotych. Znamy wartość zabezpieczonych pojazdów Kamila L.

Najdroższe samochody Buddy na policyjnym parkingu

Działania służb w sprawie "Buddy" błyskawicznie nabrały tempa i tuż po zatrzymaniu Kamila L. oraz 9. innych osób przez Centralne Biuro Śledcze Policji zaczęto zabezpieczać mienie należące do podejrzanych. "Budda" oraz Tomasz C. usłyszeli zarzuty kierowania grupą przestępczą, a pozostali zostali oskarżeni o udział w niej. Żaden z zatrzymanych nie przyznaje się do winy, jednak w toku prowadzonych czynności, na policyjny parking zaczęły trafiać m.in. samochody należące do Kamila L., a także innych osób, które zostały zatrzymany. Łącznie zabezpieczono aż 51 pojazdów i jak dowiedział się "Super Express", ich wartość to aż 38 milionów złotych. Najdroższe pojazdy należące do "Buddy" oczywiście również zostały zabezpieczone przez śledczych i jak się okazuje, największą wartość ma Bugatti Veyron. Pojazd wyceniany jest aż na 10 milionów złotych i jest cztery razy droższy od kolejnego samochodu na liście najcenniejszych.

Bugatti, Rolls-Royce i Lamborghini. Tyle warte są najcenniejsze auta Buddy

Jak wynika z informacji przekazanych "Super Expressowi" przez Centralne Biuro Śledcze Policji, drugim najcenniejszym samochodem Kamila L., który trafił na policyjny parking jest Rolls Royce Cullinan, wyceniany na 2,5 miliona złotych. Trzecie z kolei jest Lamborghini Huracan - 1,5 miliona PLN. Wcześniej Prokuratura Krajowa poinformowała, że zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę 140 mln. Same samochody z kolei mają być warte aż 38 mln złotych.

Gdzie stoją samochody Buddy i innych zatrzymanych?

Okazuje się, że wszystkie samochody zabezpieczone przez śledczych, a jest ich aż 51, mają znajdować się trzech parkingach policyjnych na południu Polski. Według ustaleń "Faktu", kilkanaście z nich miało został przetransportowanych do Siemianowic Śląskich. Portal "KR24" donosi z kolei, że kolejne pojazdy mają znajdować się obecnie w Wieliczce, a "SpidersWeb" dotarł do informacji mówiących o tym, że również w Krakowie doszło do konfiskaty pojazdów Kamila L.