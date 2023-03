Wyjaśniła się przyszłość sportowa Popka! Brutalna walka na gołe pięści, mamy potwierdzenie!

Popek będzie bohaterem gali sport walki, GROMDA! Popularny raper, który od kilku edycji gali jest jedną z twarzy federacji walki na gołe pięści, ma pojawić się w tej sportowej formule, co potwierdził właściciel ogranizacji, Mariusz Grabowski. Przed piosenkarzem, który ma za sobą występy w federacjach freak-fightowych, stoi naprawdę wielkie wyzwanie!

Popek będzie walczył w GROMDZIE! Właściciel federacji wszystko potwierdził!

Mimo że Popek od kilku edycji reklamuje federację GROMDA, tak nigdy nie pojawił się w ringu, aby stoczyć pojedynek na gołe pięści. To ma się jednak zmienić, o czym powiedział Mariusz Grabowski w rozmowie z potralem" bokser.org". Grabowski powiedział także, że pierwszym rywalem Popka w ringu nie będzie Piotr Szeliga, ale nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości.

- Tak, jesteśmy dogadani z Popkiem, tylko ja zdecydowałem, że pierwsza walka, do której wyjdzie na ringu Gromdy, nie będzie z Piotrem Szeligą. Będzie to jakiś inny zawodnik (...) Na pewno to nie będzie Piotrek, a potem zobaczymy. Jeśli potem będzie jakaś większa hala, to myślę, że Popek - Szeliga to będzie fajne zestawienie. Myślę, że Popek swoją osobą elektryzuje i pewnie jak wyjdzie do ringu na danej gali, to zainteresowanie będzie duże - powiedział właściciel federacji GROMDA.