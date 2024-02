Zaskakujące insynuacje wobec Marianny Schreiber. Poszło o jej męża, stanowcza reakcja gwiazdy CLOUT MMA

Mateusz Gamrot ostro zaatakowany. Wściekłość wzbiera na to, co rywal o nim wygaduje. Zapomniał o jednym

Dołączenie Marianny Schreiber do CLOUT MMA wywołało niemałe poruszenie i trudno się temu dziwić. Żona polityka PiS wkroczyła do świata freak-fightów, który sama krytykowała i co więcej – do federacji, którą krótko wcześniej mocno atakowała za jedną z walk. Fani od razu nazwali kobietę hipokrytką, a ona odniosła się do tego już na pierwszej konferencji w CLOUT MMA. – Każdy z nas jest trochę hipokrytą. Nie ma ludzi, którzy nie zmieniają zdania – powiedziała była uczestniczka programu „Top Model”. Schreiber raczej zdawała sobie sprawę z tego, co fani o niej mówią, a mimo to w ich ręce oddała decyzję o wyborze dla niej przydomku, z jakim wystąpi na gali i padło właśnie na hipokrytkę. Zawodniczka nie zraża się jednak i po wygranej z Moniką Laskowską zdaje się szykować na kolejne wyzwania, o czym możemy przekonać się przeglądając jej wpisy i zdjęcia w mediach społecznościowych. Jedno z nich, niezwiązane z freak-fightami, wywołało spore zamieszanie przez komentarz jednego z fanów.

Marianna Schreiber dostała pytanie o męża. Błyskawiczna odpowiedź

Marianna Schreiber niejednokrotnie była pytana o to, co jej mąż myśli na temat jej startów i odwrotnie – Łukasz Schreiber pytany był przez dziennikarzy o swój stosunek do występów żony. Oboje zgodnie ucinają temat mówiąc, że nie mieszają rodziny w swoje zajęcia. Teraz jednak pytanie o męża, które jeden z fanów zadał Mariannie Schreiber, spotkało się z jej stanowczą reakcją.

31-letnia kobieta niedawno opublikowała zdjęcie w wyczyszczonej na błysk kuchni. – Marianna Schreiber - kucharka. Bo z ładnej miski się najesz. Tak, umiem i lubię gotować. Tak, zawsze w butach – napisała w opisie Schreiber. Jeden z użytkowników postanowił zadać jej zaskakujące pytanie. – Nowe mieszkanko i już bez męża? – padło pytanie, a zawodniczka CLOUT MMA postanowiła odpowiedzieć. – Zawsze z mężem – napisała, dodając emotikonę serca.