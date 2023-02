Zaskakujące słowa Mateusza Borka! Znana twarz z freak fightów wystąpi na gali XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym?!

Nieznane fakty o Mateuszu Murańskim wyszły na jaw. Łzy same napływają do oczu, Paweł Bomba wszystko ujawnił

Pierwsza gala KSW na Stadionie Narodowym odbyła się w maju 2017 roku. W walce wieczoru Mamed Khalidov pokonał wtedy Borysa Mańkowskiego, a wcześniej w klatce mogliśmy zobaczyć w akcji m.in. Mariusza Pudzianowskiego, Popka, Marcina Różalskiego, Tomasza Narkuna, Mateusza Gamrota, Marcina Wrzoska, Damiana Janikowskiego czy Łukasza Jurkowskiego. Takie zatrzęsienie gwiazd sprawiło, że na trybunach pojawiło się blisko 58 tysięcy kibiców.

Zawodnik ze świata freak fightów wystąpi na gali XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym?

Co zrobić, by po sześciu latach ponownie zapełnić największy stadion w Polsce? Swoimi przemyśleniami w tej kwestii podzielił się z portalem mmarocks.pl Mateusz Borek. - Ja tak sobie myślę, że skoro kilka razy KSW potrafiło wypożyczyć do federacji freakowych swoich zawodników, to być może tutaj też, dbając o frekwencję, o zainteresowanie kompletnie innego segmentu, nie możemy wykluczyć, że może jest taki pomysł w drugą stronę, że ktoś np. rozpoznawalny, potrafiący się bić z federacji freakowej, albo po prostu free agent z tamtego świata zawita do federacji KSW i będzie skonfrontowany z prawdziwym sportowcem - powiedział znany dziennikarz i komentator.

𝐈𝐭 𝐢𝐬 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧! 🤩 The 𝐁𝐈𝐆𝐆𝐄𝐒𝐓 event in modern MMA history! We are coming 🔙 to the PGE Narodowy 🏟 XTB #KSWColosseum2 | June 3 | @eBiletPL pic.twitter.com/SAdL1zwO7k— KSW (@KSW_MMA) February 24, 2023