Kogo zobaczymy na hitowej gali XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym? Wielkie nazwiska w grze, to będzie historyczne wydarzenie

Federacja KSW po raz pierwszy zagościła na Stadion Narodowy w Warszawie 27 maja 2017 roku. W walce wieczoru tamtej gali Mamed Khalidov pokonał Borysa Mańkowskiego, a wcześniej w klatce mogliśmy zobaczyć w akcji m.in. Mariusza Pudzianowskiego, Popka, Marcina Różalskiego, Tomasza Narkuna, Mateusza Gamrota, Marcina Wrzoska, Damiana Janikowskiego czy Łukasza Jurkowskiego. W czerwcu tego roku na PGE Narodowym także zaroi się od gwiazd. "3 czerwca fani ponownie będą mieli okazję uczestniczyć w niesamowitym evencie, którego karta walk zostanie po brzegi wypełniona największymi nazwiskami organizacji KSW. Fani znowu będą mogli zobaczyć nie tylko starcia na najwyższym sportowym poziomie, ale również fantastyczne widowisko uświetnione wspaniałą muzyką i efektami wizualnymi" - czytamy w oficjalnym komunikacje prasowym KSW.

Kto na gali XTB KSW Colosseum 2? Szpilka, Pudzianowski, Wrzosek, Khalidov

Kogo zatem możemy zobaczyć w akcji 3 czerwca? Federacja jeszcze tego nie zdradziła, ale niemal na pewno w klatce rękawice skrzyżują Artur Szpilka i Pudzianowski. "Szpila" doszedł już do siebie po operacji kręgosłupa, wrócił do treningów i od kilkunastu dni zaczepia "Pudziana" w mediach społecznościowych. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarliśmy, na PGE Narodowym mają się zaprezentować także Khalidov oraz Arkadiusz Wrzosek. W środowisku nie brakuje głosów, że rywalem tego ostatniego może być legendarny zawodnik MMA, Holender Alistair Overeem. Jeśli te plotki się potwierdzą, to gala XTB KSW Colosseum 2 może nawet przebić wydarzenie sprzed sześciu lat!