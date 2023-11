i Autor: Instagram/Iga Kozińska Nowa gwiazda FAME MMA - Iga Kozińska

Zdjęcia nowej gwiazdy FAME MMA rozgrzewają do czerwoności. Blondwłosa seksbomba, która wygląda jak Wersow

Grzegorz Kuś 13:14

FAME MMA zamknie 2023 rok grudniową galą FAME: Reborn, na której dojdzie do kilku debiutów. Jedną z nowych zawodniczek organizacji została seksowna Iga Kozińska, która od dawna jest nazywana... drugą "Wersow". To nie może dziwić, bo blondwłosa seksbomba wygląda niemal identycznie! Zdjęcia nowej gwiazdy FAME MMA rozgrzewają do czerwoności!