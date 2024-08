Zmasakrowana twarz gwiazdy PRIME MMA 9. To było bardzo brutalne! Walkę przerwał lekarz [ZDJĘCIE]

Zadyma na ważeniu przed PRIME MMA 9. Kaczor BRS rozbił to na głowie Rafonixa [WIDEO]

federacja zwróciła się do rodziny

To był brutalny początek sobotniej gali PRIME MMA 9 we Wrocławiu. Już na otwarcie kibice otrzymali potężną bójkę, która miała bardzo krwawy finał. Fani nie ukrywali ogromnego zachwytu nad starciem Erwina Burzyńskiego i Jakuba „Jaya” Wiśniewskiego. Panowie od samego początku ruszyli na siebie z niesamowitą agresją. To musiało zakończyć się przed czasem – i tak też się stało! Ale w sposób, którego nikt się nie spodziewał.

PRIME MMA 9 Relacja NA ŻYWO: Sensacyjna porażka Brodnickiej z debiutantką! Była mistrzyni świata w boksie poległa

PRIME MMA 9: Zmasakrowana twarz Jakuba „Jaya” Wiśniewskiego

Brutalna bitka, która rozpoczęła galę PRIME MMA 9 rozpaliła apetyty na kolejne rundy. Erwin Burzyński z każdą kolejną chwilą rozpędzał się, brutalnie rozcinając twarz swojego przeciwnika. Na twarzy „Jaya” szybko pojawiła się krew, a kolejne ciosy tylko pogłębiały ranę.

Burszyński trafiał wiele razy, a rozcięcie coraz poważniej utrudniało walkę Wiśniewskiemu. W pewnym momencie musiał walczyć z twarzą całą we krwi. Wtedy do akcji wkroczył sędzia, który zaprosił do klatki lekarza. Ten nie miał wątpliwości o konieczności przerwania starcia.

Kozak walka Erwin vs. Jacob, aż szkoda, że nie trzy rundy— Hubert Mściwujewski (@HubertMsciwuj) August 3, 2024