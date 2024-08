PRIME MMA 9 Relacja NA ŻYWO: Krwawy początek gali, czas na główną kartę!

PRIME MMA 9 WYNIKI na żywo:

Walka wieczoru:

Natan Marcoń vs Daniel "Magical" Zwierzyński - boks w małych rękawicach

Karta główna:

Kaczor BRS vs Rafonix - K-1 w małych rękawicach

Taazy vs Robert Pasut

Małgorzata "Gocha" Zwierzyńska vs Aneta "Mama Mopsa" Bronowicz - K-1

Paramaxil vs Mavs - boks w małych rękawicach

Finał turnieju K-1

Laluna vs Wiola Kotelecka - boks i K-1 na gołe pięści

The Karpi vs Irion - półfinał turnieju K-1

Mister Matii vs Czarny Polak - półfinał turnieju K-1

Ewa Brodnicka vs Karolina Gackowska - K-1 w małych rękawicach

Łukasz "Magical Jr." Malankowski vs Mati - K-1 w małych rękawicach

Dawid "Ambro" Ambroziak vs The Karpi - wygrał jednogłośną decyzją

vs - wygrał jednogłośną decyzją Erwin Burzyński vs Jakub "Jay" Wiśniewski - lekarz przerwał walkę w 2. rundzie

Relacja na żywo z PRIME MMA 9 poniżej. Galę PRIME 9 można obejrzeć wyłącznie po zakupie PPV. Sport.se.pl przeprowadzi relację live, w której będziemy prezentować wyniki i przebieg wszystkich walk. Tych w sobotę zaplanowano aż 13. W klatce we Wrocławiu pojawią się m.in. Natan Marcoń, "Kaczor BRS", Robert Pasut czy Ewa Brodnicka. Zdecydowana większość walk została zaplanowana w stójce, a szczególnie ciekawie zapowiada się starcie "Laluny" z "Wiolką". Zawodniczki zgodziły się na pojedynek na gołe pięści! Do tego czeka je zmiana formuły - jedna z rund odbędzie się w boksie, druga w K-1, a ewentualną trzecią poznają dopiero w klatce. Niestety, dzień przed PRIME 9 z karty wyleciała głośna walka Jacka Murańskiego z Pawłem Jóźwiakiem z powodu kontuzji tego drugiego. Wszystko wskazuje na to, że nie udało się znaleźć zastępstwa za byłego prezesa FEN i "Muran" nie zawalczy w sobotę. Do karty w ostatniej chwili doszła za to walka "Magical Jr." vs "Mati", która otworzy główną część gali dostępną wyłącznie w PPV. Poniżej relacja live z PRIME MMA 9:

Magical Jr. vs Mati - 1. runda

Walka w K-1 rozpoczęła się dość powolnie, ale obaj zawodnicy starali się przejąć inicjatywę. "Magical Jr." uśmiechał się po kilku kopnięciach rywala, ale ten dalej kopał i nawet naruszył owijki na stopach przeciwnika. Po 2 minutach publiczność zaczęła wyrażać niezadowolenie spokojnym tempem. Koniec pierwszej rundy, w której to "Mati" stale wywierał presję, ale zabrakło fajerwerków.

21:10

Faworytem jest "Mati" znany z TikToka. Czy to potwierdzi?

21:05

Zaczynamy kartę główną! W trzeciej walce zmierzą się "Magical Jr." i "Mati".

20:57

Dość niespodziewanie po oficjalnej prezentacji znowu przenieśliśmy się do studia. W nim pojawił się włodarz PRIME - "Don Kasjo".

20:53

Trwa prezentacja zawodników, a już niedługo trzecia walka.

20:49

Przerwa dobiega końca - czas na oficjalne rozpoczęcie gali PRIME MMA 9.

20:37

A tak wygląda skrót świetnej walki "The Karpiego" z "Ambro":

THE KARPI vs AMBRO 🥊⚡ PRIME SHOW MMA 9📅 Sobota, 3 sierpnia 2024 | 20:00📍 Wrocław | Hala Orbita

20:32

Po drugiej walce mamy przerwę. Dobiega końca darmowa transmisja na YouTube, za chwilę zamknięta część gali w PPV.

20:29

Zwycięski "The Karpi" zapowiedział, że zawalczy też w turnieju K-1 i bez dwóch kolejnych zwycięstw nie opuści Wrocławia!

20:27

Co ciekawe, ta walka od początku była planowana na 1 rundę i "Ambro" został uratowany przez gong. Przegrał jednak wyraźnie jednogłośną decyzją sędziów.

Ambro vs The Karpi - 1. runda

Walka toczy się na zasadach K-1 w małych rękawicach. "Ambro" od razu mocno ruszył na rywala i zasypał go ciosami, które prawie doprowadziły do nokdaunu. "The Karpi" przetrwał ten moment i wyprowadzał swoje ciosy. Po półtorej minuty "Ambro" odruchowo obalił rywala, czemu nie można się dziwić - z Rutkiewiczem miał się bić w MMA. W ostatniej minucie "The Karpi" popisał się świetnymi high kickami i rozbił nos faworytowi! Od tej chwili ruszył mocno i na 15 s przed końcem rundy powalił "Ambro" ciosem na deski! Wydawało się, że ten nie wstanie, ale jakoś się pozbierał i wstał, jednak walka i tak dobiegła końca! Piękne zwycięstwo "The Karpiego"!

20:21

Nawet komentatorzy nie są w stanie powiedzieć, skąd ta zmiana na karcie walk.

20:19

"The Karpi" zastąpi Dariusza Rutkiewicza, który nie stawił się do walki. Z kolei do turnieju K-1 wskoczy... zwycięzca pierwszej walki, Erwin Burzyński.

20:17

Niespodziewana zmiana karty walk w trakcie gali. Do klatki zmierza "The Karpi".

Burzyński vs Jay - 2. runda

Co za wymiana ciosów! Erwin zrezygnował z kopnięć i obaj zawodnicy poszli na potworną bitkę! Zalany krwią "Jay" szedł jak buldożer, ale sędzia wreszcie wstrzymał walkę. Do klatki wszedł lekarz i nie pozwolił "Jayowi" walczyć dalej. KONIEC TEJ JATKI!

Burzyński vs Jay - 1. runda

Erwin bardzo mocno zaczął walkę i już w pierwszych sekundach zachwiał rywalem, po czym zasypał go kopnięciami. "Jay" przetrwał jednak ten moment i zaczął odpowiadać. Po niespełna półtorej minuty sędzia zaczął liczyć zakrwawionego "Jaya". Burzyński kontynuował atak, ale sam był liczony w ostatniej minucie! Koniec mocnej rundy!

20:03

"Jay" i Burzyński są w klatce. Zaczynamy pierwszą walkę!

20:00

Punktualnie o 20:00 zaczynamy galę! "Jay" już wychodzi do klatki.

19:45

Trwa studio przed galą, która powinna rozpocząć się o 20:00. Pierwsze dwie walki można obejrzeć za darmo na YouTube PRIME MMA.

19:40

Karta walk PRIME MMA 9. Spore zmiany tuż przed galą!

19:30

Witamy w relacji na żywo z PRIME MMA 9! Początek gali o 20:00.