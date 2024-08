PRIME MMA 9 karta walk. Kolejność walk na gali PRIME MMA 9 kto walczy? Lista walk

PRIME MMA 9 karta walk. Kto walczy na PRIME MMA 9?

Fani sportu w najbliższą sobotę będą mogli emocjonować się nie tylko wydarzeniami na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ale także zobaczyć nieco inne wydanie sportu. Mowa rzecz jasna o gali PRIME MMA 9, która odbędzie się w sobotę 3 sierpnia we Wrocławiu. Na karcie walk jest kilka ciekawych nazwisk, które mogą przyciągnąć uwagę kibiców. Przede wszystkim w hali Orbita wystąpi jedna z najbardziej charakterystycznych postaci freak-fightów, a więc Natan Marcoń. W walce wieczoru zmierzy się on z Danielem "Magicalem" Zwierzyńskim, a pojedynek odbędzie się w boksie w małych rękawicach. Starcie to do karty walk dodane zostało stosunkowo niedawno, ale budzi ogromne emocje. Zwłaszcza, że animozji między zawodnikami nie brakuje, co jedynie podgrzewa atmosferę.

PRIME MMA 9 KOLEJNOŚĆ WALK. PRIME MMA 9 lista walk

Podczas gali PRIME MMA 9 zobaczymy również długo niewidzianą Ewę Brodnicką. Była mistrzyni świata w boksie wraca do klatki MMA po dłużej przerwie i na sobotniej gali zmierzy się z Karoliną Gackowską. Nie zabraknie również turnieju gladiatorów, który zyskał sporą popularność w ostatnim czasie.

Karta walk gali PRIME MMA 9