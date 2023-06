Znana dziennikarka Polsatu świadkiem ostrej jatki. Krew lała się tuż pod jej nosem

Paulina Czarnota-Bojarska o piłce wie naprawdę dużo. Przez lata pracy przy Ekstraklasie, I lidze, reprezentacji Polski, Lidze Mistrzów i wielu innych prestiżowych rozgrywkach poznała całą futbolową otoczkę. Teraz najwyraźniej przyszedł czas, by otworzyć się również na dyscypliny, z którymi zdecydowanie nie była kojarzona. Dziennikarka Polsatu, występująca przede wszystkim na antenie Polsatu Sport, postanowiła na własne oczy przekonać się czy warto oglądać brutalne walki. Momentami krew lała się strumieniami, a spragniony ostrych starć tłum wiwatował. Po zakończonym wydarzeniu Czarnota-Bojarska podzieliła się zdjęciami na Instagramie, co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony jej fanów.

Paulina Czarnota-Bojarska z Polsatu na brutalnych walkach

W miniony weekend na warszawskim PGE Narodowym odbyła się zorganizowana z pompą gala MMA. KSW po raz drugi w historii zawitało na obiekt w stolicy, a trybuny wypełniły się w zasadzie do ostatniego miejsca. Ogromne święto mieszanych sztuk walki nie zawiodło. Obejrzeć można było pasjonujące starcia, podczas których nie brakowało brutalnych i ciężkich nokautów oraz krwi. Wszystko z bliska śledziła wspomniana dziennikarka Polsatu. Paulina Czarnota-Bojarska najwyraźniej była zadowolona z tego, co zobaczyła.

Reakcja dziennikarki Polsatu na walki w klatce

Paulina Czarnota-Bojarska postanowiła dość skromnie opisać zdjęcia, do których pozowała na stadionie. "Jak to idzie #aboutlastnight" - czytamy przy fotografiach. W opisie pojawiła się jeszcze emotikona serduszka, wskazująca właśnie na to, że MMA przypadło jej do gustu. Fani byli zachwyceni widokiem dziennikarki. Telewizyjna gwiazda, ubrana tego dnia w tematyczną koszulkę zespołu "Rolling Stones", szybko doczekała się lawiny polubień i niewykluczone, że w przyszłości po raz kolejny pojawi się na którejś z gal, by z bliska oglądać widowiskowe bijatyki w oktagonie.