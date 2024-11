Konopskyy szczerze o zarobkach na FAME MMA. Niemała fortuna!

Mikołaj "Konopskyy" Tylko postanowił opowiedzieć o kulisach swojego występu z Marcinem "Xayoo" Majkutem. Mimo że twórca internetowy, kojarzony w dużej mierze z nagłośnienia afery "Pandora Gate" przegrał pojedynek, tak dostał za występ naprawdę duże pieniądze. To wyznanie poraża!

"Konopskyy" szczerze o zarobkach na FAME MMA. Góra pieniędzy na stole YouTubera!

Jak przyznał pierwotnie twórca internetowy, Boxdel za wzięcie udziału w przedsięwzięciu pierwotnie oferował mu kwotę 300 tysięcy złotych.

- To było dwa lata temu ponad. To był sierpień 2022 rok. Miałem swoją walkę z "Xayoo". Tylko ja to podpisałem w 2021 roku w listopadzie, więc to jeszcze w ogóle grube miesiące wcześniej. No i wtedy nie wiem, na jakim etapie był mój kanał. Miał już ponad pół miliona chyba subskrybentów. To było około 600 tysięcy, coś takiego. I wtedy najpierw zadzwonił do mnie chyba "Boxdel" z tą propozycją. I on zarzucił kwotę 300 tysięcy złotych za tę walkę, co mi troszeczkę śmierdziało - powiedział "Konopskyy" w rozmowie z podcastem "Na Pięści"

- Dlatego też zwróciłem się do bardziej doświadczonych osób, jak chodzi o te stawki. No i finalnie udało się to podwoić. Te stawki. I to mniej więcej wyszło ponad 550 tysięcy złotych, albo między 500 a 600 tysięcy złotych. Coś takiego, jak dobrze pamiętam, bo tam jeszcze jakaś chyba prowizja weszła do tej stawki, ale to było na pewno ponad pół miliona złotych na tamten moment. Więc dla mnie to były i wciąż są gigantyczne tak naprawdę pieniądze - powiedział Konopskyy.

