Gwiazda FAME w KSW? Wielkie zainteresowanie znanym zawodnikiem

Gwiazda FAME MMA znajdzie się na celowniku KSW? Jak powiedział w rozmowie z kanałem "InTheCagePL" dyrektor sportowy organizacji - Wojsław Rysiewski, jedna z postaci znanych z występów z federacji freak-fightowej przyciągnęła jego uwagę. Czy już niebawem będziemy świadkami bardzo ciekawego ogłoszenia?

Gwiazda FAME MMA w KSW? Dyrektor sportowy organizacji nie ukrywa zainteresowania

W trakcie gal FAME MMA widywaliśmy występy nie tylko internetowych twórców i celebrytów, ale także sportowców, którzy pokazywali wielką sportową jakość. Jak przyznał Wojsław Rysiewski, duże wrażenie zrobił na nim Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski. Jak przyznaje dyrektor organizacji, jest w stanie stworzyć lepsze zestawienie dla zawodnika niż to, które oferowało mu FAME MMA. Przypomnijmy, że pierwotnie Jarząbkowski miał wziąć udział w gali FAME MMA 22 na Stadionie Narodowym. Wtedy planowano, by walczył z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem. Do starcia jednak ostatecznie nie doszło przez decyzję organizacji o tym, aby rozwiązać kontrakt z pięściarzem, a sam "pashaBiceps" nie dostał innego rywala.

- - Uważam, że zrobilibyśmy mu walkę na Narodowym znacznie lepiej niż konkurencja. (…) Lubię "Pashę", podoba mi się to, co sobą reprezentuje - mówił Rysiewski w trakcie rozmowy z "InTheCagePL".

