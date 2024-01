Absurdalna dyskwalifikacja skoczka w Wiśle. Został przyłapany na gorącym uczynku

Polski dziennikarz mocno przesadził z wódką podczas skoków narciarskich. Michał Pol przyznał to wprost: Ciężko było siedzieć bez niczego

Giovanni Bresadola i Alex Insam reprezentują Włochy w sobotnim konkursie duetów. Dwójka z Półwyspu Apenińskiego nie radzi sobie źle, ale wielki błąd popełnił ten pierwszy. Jak się okazuje zrobił coś, co jest zakazane w konkursie duetów.

To trzecie tego typu zawody w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Wcześniej konkurs duetów - nazwany przez FIS Super Duetami - miał miejsce w Lake Placid i Ranovie. Wisła jest trzecią skocznią, dodajmy, że po modernizacji, która gości rywalizację dwójek. Wypisali się z gry Włosi za sprawą Giovanniego Bresadoli.

Włoski skoczek w trakcie zawodów... wszedł do szatni. Jest to ponoć zabronione w trakcie konkursu duetów. Nie wolno wchodzić do szatni, nie wolno nic zmieniać w sprzęcie. Tymczasem Bresadolę nakrył jeden z organizatorów konkursu i decyzja została podjęta niemal natychmiastowo.

Dodajmy, że reprezentację Włoch prowadzi Jakub Jiroutek, brak Davida Jiroutka, czyli trenera zaplecza polskich skoków. Nie jest to dobry weekend braci Jiroutków.