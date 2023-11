Adam Małysz po latach zdecydował się to ujawnić. Był gotów na drastyczne kroki. To byłby jego koniec

Dla wielu to był ruch bardzo ryzykowny. Ledwie 32-letni Thomas Thurnbichler, trzy lata młodszy od Stocha i Żyły szkoleniowiec, został szefem polskich skoczków. Pomógł Piotrowi Żyle zdobyć mistrzostwo świata na skoczni normalnej w Planicy, a Dawidowi Kubackiemu brąz na skoczni dużej. Austriak szybko nawiązał nić porozumienia z całą kadrą i potwierdził swój trenerski talent. Adam Małysz, obecny prezes PZN, legenda skoków, udowodnił, że miał nosa, angażując się w zatrudnienia Thurnbichlera.

Thurnbichler został ogłoszony trenerem polskich skoczków w kwietniu 2022 roku. Finał sezonu 2021/22 był bardzo burzliwy, w dość przykrych okolicznościach odszedł trener Michal Doleżal, z czym najlepsi polscy skoczkowie długo nie mogli się pogodzić.

ZOBACZ: Burza w skokach narciarskich nie ustaje! Zmiany, które wywołują białą gorączkę u trenerów. Polak ma sprytny plan

W rozmowie z Eurosportem Małysz wyznał, że skoczkowie na początku nie byli przekonani do Thurnbichlera. - Starsi zawodnicy, nie wszyscy, go nie chcieli, bo bali się zmian. Mieli zaufanie do Doleżala - stwierdził Małysz. Czterokrotny triumfator Pucharu Świata przyznał, że zatrudnienie Thurnbichlera wiązało się z gigantycznym ryzykiem. - Byłem przygotowany, że jeśli nie uda się tego dokonać, to odchodzę ze związku. Wiedziałem, że straciłbym autorytet nie tylko wśród działaczy, ale i zawodników - wyjaśnił.

Adam Małysz o złocie Piotra Żyły i zatrudnieniu Thomasa Thurnbichlera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.