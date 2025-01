Adam Małysz bez ogródek o Piotrze Żyle. Ciągle musi z nim walczyć, niepokojące słowa

Adam Małysz musi ciągle walczyć z Piotrem Żyłą

Piotr Żyła w zakończonym 73. Turnieju Czterech Skoczni zajmował 41. miejsce w Oberstdorfie, 29. w Ga-Pa oraz 48. w Innsbrucku i Bischofshofen. Właściwie z każdym skokiem pogłębiał się jego kryzys, bo przecież wszystko zaczęło się od solidnego 14. miejsca w kwalifikacjach do pierwszego konkursu. Wcześniej 37-latek udanie, choć pechowo, zaprezentował się przed świętami w Engelbergu, ale od zawodów w Oberstdorfie się rozsypał. Podczas austriackiej części turnieju sam tego nie ukrywał, a więcej o jego problemach opowiedział Adam Małysz w rozmowie z RMF FM. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego w Austrii na własne oczy zobaczył męczarnie Żyły.

Thomas Thurnbichler nie mógł już milczeć w sprawie Piotra Żyły. Wypalił bez ogródek o polskim skoczku

- Piotrek jest całkowicie rozregulowany, ale trochę na własne życzenie. Sam się w tym wszystkim pogrążył. Do Oberstdorfu przyjechał pełen optymizmu, miał udane kwalifikacje. Ale co zrobił na rozbiegu podczas konkursu? To była katastrofa. Jak jechał do progu, to wiedziałem, że nie skoczy - powiedział Małysz, który zdaje sobie sprawę z problemów z dotarciem do doświadczonego skoczka.

- Cały czas kombinuje. Nawet na treningu, jak robimy imitację, to ciągle kombinuje. Mówi mu trener, mówię mu ja, żeby skupił się na przyjęciu odpowiedniej pozycji i wstał z tego, a nie "na chama" wszystkim chciał się odbić. No, ale nie da się - przyznał prezes PZN.

- On musi dać sobie pomóc. Musi zmienić nastawienie i musi zmienić pozycję - podsumował sytuację Żyły Małysz. Przed skoczkiem ważne chwile, bo 11 stycznia na Wielkiej Krokwi odbędą się mistrzostwa Polski, które będą miały spore znaczenie w kontekście składu na zbliżający się Puchar Świata w Zakopanem. W nim Polska będzie mogła wystawić tylko 5 zawodników, a o miejsce stara się też między innymi Kamil Stoch, który opuścił Turniej Czterech Skoczni i skupił się na treningach. Fatalna dyspozycja Żyły może sprawić, że wróci do PŚ właśnie kosztem rówieśnika.

Ciarki przechodzą, co dzieje się z Kamilem Stochem! Wszystko przed skokami w Zakopanem