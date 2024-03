Adam Małysz bez ogródek o przyszłości Żyły i Stocha. Szef jasno o możliwym zakończeniu kariery legend. Przekaz poszedł w świat

Zniszczoł zdeklasował zarobkami resztę polskich zawodników. Tyle zgarnął w sezonie 2023/24, do najlepszych mu jednak daleko

Nie jest tajemnicą, że zakończony sezon w skokach narciarskich był jednym z najsłabszych w wykonaniu Piotra Żyły oraz Kamila Stocha. Obaj skoczkowie w żadnym konkursie nie stanęli na podium, a w ostatecznym rozrachunku uplasowali się w klasyfikacji generalnej kolejno na 25. i 26. miejscu. Na pewno mocno zaskoczył fakt, że Stoch ani razu nie znalazł się w najlepszej "10" konkursu indywidualnego. Pocieszającą informacją na pewno były pojedyncze występy Aleksandra Zniszczoła, który w ostatnich zawodach Pucharu Świata uplasował się na trzecim miejscu. Fani Stocha i Żyły drżeli, ponieważ patrząc przez pryzmat wieku obu reprezentantów Polski (36 i 37 lat) bali się, że mogą zadecydować o końcu kariery.

Adam Małysz przekazał dobre wieści! Prezes PZN zabrał głos w sprawie Kamila Stocha i Piotra Żyły

Adam Małysz w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" wypowiedział się na temat przyszłości Stocha i Żyły. - Obaj chcą dalej trenować i startować w kolejnym sezonie. Przeprowadziłem już rozmowy z chłopakami, ale czekają nas kolejne. Chcemy następny okres przygotowawczy zaplanować jak najlepiej. Miniony sezon i okres przygotowawczy był dla nich, pod względem fizycznym i mentalnym, bardzo ciężki. Ten trening, który wykonali, może zaprocentować tak naprawdę dopiero w kolejnych latach. Teraz przede wszystkim potrzebują dużo odpoczynku i dlatego na razie nie rozmawialiśmy szczegółowo o planach treningowych - przekazał Małysz.

Ponadto zabrał głos w sprawie rozmów ze skoczkami. - Kamil, Piotr i Dawid to bardzo doświadczeni skoczkowie. Sami wiedzą najlepiej, jakich treningów potrzebują, dlatego gdy odpoczną usiądziemy do rozmów z nimi, z trenerami i będziemy chcieli to wszystko jak najlepiej zaplanować - powiedział prezes PZN w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".