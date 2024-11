Paweł Wąsek znowu ma ten problem. "Gdzieś mnie przykręciło"

Przed szereg wyskoczył w miniony weekend Wąsek, dwukrotnie najwyżej sklasyfikowany na Lysgårdsbakken. – Miałem problemy za progiem. Kręciło trochę. Temat mi znany, więc powinno się udać go rozwiązać. Starałem się mieć symetryczną pozycję, ale znowu mnie trochę "przykręciło". Stać mnie było [wczoraj] na więcej. Punktuję, więc mogę się cieszyć i coś budować na bazie tych występów. Chodziło o to, by te skoki były stabilne, powtarzalne i na ten moment zadowalające – wyjaśnił w rozmowie z Eurosportem Wąsek, w sobotę 14., a w niedzielę dopiero na 23 miejscu.

Takiej stabilności nie zaprezentowali ci najbardziej utytułowani. W sobotę do drugiej serii nie dostał się Stoch, w niedzielę Kubacki (choć w porannych kwalifikacjach był najlepszym z Polaków). – Próbowałem zwęzić kolana na dojeździe, bo prędkości na skoczni mam niskie. Efektu to nie dało, prędkość nie wzrosła, a skok też nie był idealnie wykonany. W kwalifikacjach było "czyściej", w konkursie ten przysiad miałem mocniejszy. Przy tych warunkach było trudno odlecieć, one nie wybaczały. Jechałem tu z większym spokojem i większymi nadziejami. Niczego ten weekend nie przekreśla, bo wiem na co mnie stać i będę pracował dalej – mówił przed kamerami Eurosportu Dawid Kubacki.

Najlepiej inaugurację sezonu z pewnością będzie wspominał Pius Paschke. W sobotę pierwszy, w niedzielę drugi – Niemiec po dwóch zawodach jest pierwszym liderem klasyfikacji generalnej. A za nim w "generalce" aż czterech Austriaków: Jan Hoerl, Daniel Tschofenig, Stefan Kraft i Maximilian Ortner.

Sobotni konkurs w Lillehammer:

1. Pius Paschke (Niemcy) 317,1 (131,5 i 138,5 m),

2. Daniel Tschofenig (Austria) 309,2 (132,5 i 132,5 m),

3. Maximilian Ortner (Austria) 307,1 (132 i 131,5 m),

14. Paweł Wąsek 285,3 (128,5 i 132 m),

23. Aleksander Zniszczoł 276,2 (121,5 i 131,5 m),

26. Dawid Kubacki 274,1 (123,0 i 128 m,

35. Kamil Stoch 121,1 (122 m),

42. Maciej Kot 115,3 (114 m)

Niedzielny konkurs w Lillehammer:

1. Jan Hoerl (Austria) 285,3 (137 i 139,5 m)

2. Pius Paschke (Niemcy) 277,8 (136,5 i 136 m)

3. Daniel Tschofenig (Austria) 273,8 (136,5 i 135 m)

23. Paweł Wąsek 218,9 (125,5 i 120 m),

25. Aleksander Zniszczoł 216,4 (126,5 i 117m),

28. Kamil Stoch 205,5 (118,5 i 119,5 m),

33. Dawid Kubacki 94,3 (115 m),

43. Maciej Kot 78,7 (102,5 m)