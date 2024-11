Kamil Stoch znowu to przeżywa. Obok jego słów po nieudanych skokach w Lillehammer nie da się przejść obojętnie

Po nieudanym poprzednim sezonie Kamil Stoch odłączył się od reszty kadry prowadzonej przez Thomasa Thurnbichlera i zbudował indywidualny sztab prowadzony przez Michala Doleżala i Łukasza Kruczka. Pierwszy weekend Pucharu Świata nie przyniósł jednak piorunujących efektów. Podobnie jak przed rokiem w Ruce, trzykrotny mistrz olimpijski nie awansował w inauguracyjnym konkursie Pucharu Świata do drugiej serii, zajmując w sobotę w Lillehammer 35. miejsce. Nieco lepiej było w niedzielę - Stoch był 28. i zdobył trzy punkty do klasyfikacji generalnej, a rok temu przepadł przecież w słabiutko obsadzonych kwalifikacjach.

To jednak zdecydowanie mniejszy progres niż ten, którego oczekiwali kibice i sam skoczek. 39-krotny zwycięzca konkursów PŚ zachowuje mimo wszystko spokój i podkreśla, że czuje się znacznie pewniej niż w poprzednim sezonie, a dobre skoki są naprawdę blisko.

Adam Małysz nie wytrzymał po skokach Polaków. Brutalnie ocenił występ polskich skoczków, dosadniej się nie dało

- Nie będę ściemniał. Szału nie ma, nie jest to to, czego oczekiwałem. Z drugiej strony, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, mam świadomość, że nie jestem daleki od tego, gdzie chciałbym być, i jak chciałbym skakać. Zacząłem naprawdę źle, a dzisiaj te skoki już zaczęły przypominać w miarę takie skoki, jakie mogę oddawać - powiedział Stoch w rozmowie ze Skijumping.pl po niedzielnym konkursie.